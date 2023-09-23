В «Вашингтоне» оценили будущее Евгения Кузнецова при новом главном тренере

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мыслями о будущем российского нападающего Евгения Кузнецова под руководством нового главного тренера Спенсера Карбери. Форвард в ходе межсезонья не раз фигурировал в слухах как главный кандидат на обмен из стана «столичных».

«Я знаю, что Спенсер говорил с ним несколько раз. Я надеюсь, что он, как и остальные игроки, заряжен новым молодым тренером, немного другой философией. Спенсер полон энтузиазма, сейчас он выстраивает отношения с Кузнецовым. Думаю, это будет позитивно для него.

На мой взгляд, тот стиль, в котором Спенсер хочет играть, его философия игры подходит Кузнецову. Думаю, Кузя должен соответствовать этому и хорошо отвечать стилю игры», — приводит слова Маклеллана пресс-служба «Вашингтона».