Нападающий СКА Гальченюк забросил дебютную шайбу в КХЛ в матче с «Амуром»

В эти минуты в Хабаровске проходит матч КХЛ, в котором «Амур» принимает СКА. После второго периода счёт в матче 2:0 в пользу гостей.

Во втором периоде матча дебютную шайбу в КХЛ забросил нападающий СКА Алекс Гальченюк с передач Владимира Алистрова и Сергея Толчинского в большинстве. Свой первый гол в КХЛ американский форвард забил в девятой игре и довёл количество своих очков в лиге до трёх.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, Гальченюк 10 лет выступал в НХЛ. За это время американец успел поиграть за семь клубов: «Монреаль Канадиенс», «Аризону Койотс» (дважды), «Питтсбург Пингвинз», «Миннесоту Уайлд», «Оттаву Сенаторз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Колорадо Эвеланш». На его счету 654 матча в НХЛ и 354 (146+208) очка.