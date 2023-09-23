Защитник СКА Никишин эффектно исполнил силовой приём «мельница» в матче с «Амуром»

В эти минуты в Хабаровске проходит матч КХЛ, в котором «Амур» принимает СКА. После первого периода счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

В середине первого периода эффектным силовым приёмом отметился защитник СКА Александр Никишин. Игрок обороны поймал на бедро форварда «Амура» Артура Гиздатуллина и исполнил сложный элемент «мельница», перебросил оппонента. Силовой приём получился по правилам, Никишин не был оштрафован арбитрами.

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Напомним, в прошлом матче СКА прервал свою пятиматчевую серию поражений, дома обыграв череповецкую «Северсталь». Сегодняшняя игра с «Амуром» является первой в шестиматчевой выездной серии петербургской команды.