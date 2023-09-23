Вячеслав Быков — о нашумевшем выступлении Задорова: нужно соизмерять свои действия и слова

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил громкое интервью защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова на YouTube-канале «вДудь»*.

«Мы знаем Никиту Задорова как грозного и габаритного хоккеиста со своим внутренним стержнем и сильным характером. Как человека, который старается создать справедливый спор на льду благодаря своим качествам. Безусловно, часто эмоциональная составляющая заставляет принимать те или иные решения на льду, которые сопровождаются определёнными действиями. Эти действия могут быть санкционированы в том числе арбитрами на льду. Таким образом хоккеист старается себя проявить на пользу команде, зарекомендовать себя вне льда.

Хоккей — это эмоциональный вид спорта, когда эмоции выхлёстываются на льду. Этим данный вид спорта привлекает многих болельщиков. Спортсмены, как и актёры, проживают «вторую жизнь» в повседневном быту. Это могут быть совсем другие персонажи. Если на хоккее это брутальный человек, который, помимо арбитров, вершит справедливость, то в жизни это совсем другая личность, более уравновешенная, но иногда это передаётся и в жизни. На мой взгляд, важно соизмерять свои эмоции и действия. Особенно в быту. Когда человек становится медийной личностью, то необходимо правильно сопоставлять свои слова с реальностью.

Конечно, спорт и политика — это совершенно разные вещи: спорт — это профессия, а политика должна идти особняком. Это диаметрально противоположные вещи, но в обоих случаях эмоциональная составляющая может влиять на те или иные моменты. На то и есть профессионалы, которые должны и умеют сдерживать свои эмоции. Хотелось бы, чтобы это было и повседневной жизни. Возможно, Никита хорошо разбирается в политике, но в любом случае нужно соизмерять свои действия и слова.

Его интервью и вся дискуссия вышли в широкое информационное поле. Это говорит о том, что у нас свободное общество, где каждый имеет право на своё мнение, на выражение своей позиции и свободу слова. Всё остальное идёт от воспитания и жизненных принципов, которые человек получил и защищает. Мы можем с этим соглашаться или нет, но в нашем обществе каждый человек имеет на это полное право», – сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

*признан иноагентом в РФ