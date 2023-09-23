Р. Ротенберг: Маттссон выбыл надолго. Дай бог, чтобы Плешков продолжал так же играть

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил уверенную игру вратаря Артемия Плешкова в гостевом матче с «Амуром» (4:0) и заявил, что основной голкипер армейцев Юхан Маттссон надолго выбыл из строя из-за травмы.

«Смена роли первого вратаря в команде? Очень рад, что так получается. Сегодня и Алекс Гальченюк забил первый гол за нас, и вратарь сыграл феноменально. И вся команда помогала вратарю. Вратарь — последний рубеж, первый — нападающие, второй — защитники. Ему все помогали сегодня, но и Плешков тоже молодец.

У нас Маттссон травмирован, надолго выбыл, и другие ребята берут на себя роль лидера. Дай бог удачи Артемию, чтобы он продолжал так же играть. Он очень интересный вратарь, куражный. И этот кураж всей команде переходит. А технические моменты мы обсудим с тренером вратарей и примем решение, кто будет в старте в следующей игре.

Вы сегодня видели, что и в большинстве ребята забили. Да, ещё не всё получается, но поклёвки есть, это уже хорошо», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.