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Червены в дебютном матче за «Барыс» получил большой штраф, который реализовала «Сибирь»

Чешский нападающий «Барыса» Рудольф Червены в своём дебютном матче за казахстанский клуб получил большой пятиминутный штраф за удар коленом капитана «Сибири» Егора Аланова.

Чешский форвард в середине второго периода в углу площадки грубо встретил защитника «Сибири». После видеопросмотра арбитры матча выписали Червены большой пятиминутный штраф. Отметим, что новосибирцы воспользовались этим большинством, забив один гол и выйдя вперёд в матче со счётом 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В КХЛ чех также выступал за «Слован» и рижское «Динамо». Суммарно на его счету 161 матч в лиге и 58 (31+27) результативных баллов при общем показателе полезности «-23».