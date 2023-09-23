Червены в дебютном матче за «Барыс» получил большой штраф, который реализовала «Сибирь»
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Чешский нападающий «Барыса» Рудольф Червены в своём дебютном матче за казахстанский клуб получил большой пятиминутный штраф за удар коленом капитана «Сибири» Егора Аланова.
Чешский форвард в середине второго периода в углу площадки грубо встретил защитника «Сибири». После видеопросмотра арбитры матча выписали Червены большой пятиминутный штраф. Отметим, что новосибирцы воспользовались этим большинством, забив один гол и выйдя вперёд в матче со счётом 2:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2-й период
2 : 1
Барыс
Астана
1:0 Гоголев (Прохоркин, Аланов) – 03:10 (5x5) 1:1 Барбер (Скленичка, Оберг) – 15:03 (5x4) 2:1 Климович – 32:27 (5x4)
В КХЛ чех также выступал за «Слован» и рижское «Динамо». Суммарно на его счету 161 матч в лиге и 58 (31+27) результативных баллов при общем показателе полезности «-23».
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