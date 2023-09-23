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«Я ещё не старый». Кузнецов поделился ожиданиями от нового тренерского штаба «Вашингтона»

«Я ещё не старый». Кузнецов поделился ожиданиями от нового тренерского штаба «Вашингтона»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о том, чего ожидает от нового тренерского штаба.

«Поможет ли новый тренерский штаб почувствовать веселье, радость? Конечно, определённо. Я чувствую, что нам понадобится помощь новых ребят и свежий старт. Прошлый сезон был разочаровывающим, никто не ощущал радости. Когда дела команды не в лучшем состоянии, всегда будут появляться разговоры и слухи. Моя работа — наслаждаться каждым днём и помочь команде ежедневно становиться лучше. До этих пор я был воодушевлён и наслаждался», — сказал Кузнецов пресс-службе «Вашингтона».

Кузнецов в прошлом сезоне суммарно провёл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков. Текущий контракт нападающего рассчитан до конца сезона-2024/2025 со среднегодовой зарплатой в $ 7,8 млн. Это соглашение также включает пункт о запрете обмена в 10 клубов лиги. Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказывал разочарование игрой Кузнецова в сезоне-2022/2023.

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