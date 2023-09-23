«В голове засели слова Майкла Джордана». Кузнецов необычно ответил на вопрос о здоровье

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о состоянии своего здоровья.

«Как я? Хорошо, хорошо. Я хромал? Просто обманул вас (смеётся). Нет, всё в порядке. Я буду в норме. Это просто процесс, верно? Я глубоко верю, что летом случается много мелочей, которые достают тебя. Это вещи, которые ты исправляешь в будущем за пару дней.

Беспокоят ли проблемы со здоровьем? Немного, но ничего такого, о чём бы я мог говорить публично. Многие ребята играют с небольшими травмами. Я один из тех, кто всегда в это верил — у меня засели в голове слова Майкла Джордана, который говорил, что показывал лучшую игру, когда болел, верно? Я всегда пытался думать об этом. Если ты чувствуешь дискомфорт и что-то болит — что бы то ни было, тебе придётся пройти через это. Когда ты делаешь это, то чувствуешь себя хорошо, ментально ты борешься. Я считаю, что если ты можешь ходить, то должен играть», — сказал Кузнецов пресс-службе «Вашингтона».