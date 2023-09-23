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Овечкин — журналисту: что значит, Кузнецов заслуживает ещё одного шанса?

Овечкин — журналисту: что значит, Кузнецов заслуживает ещё одного шанса?
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о своём одноклубнике Евгении Кузнецове, который провалил прошлый сезон.

«Что значит, Кузнецов заслуживает ещё одного шанса? Он — важная часть команды. И про Тома Уилсона ходило много слухов, и о Кузе, но уверен, он хорошо себя проявит, потому что в прошлом году он тоже был травмирован. Тяжело, когда у тебя травма и ты не можешь играть на 100%.

У нас был первый день, состоялось собрание со всем тренерским штабом. Чувствуется энергия новых тренеров. Все в предвкушении. Всегда приятно приезжать на сборы после тренировок в межсезонье. Теперь можно сосредоточиться на одном», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

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