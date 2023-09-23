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Болельщики «Северстали» массово спели «Седую ночь» во время матча с «Металлургом»

Болельщики «Северстали» массово спели «Седую ночь» во время матча с «Металлургом»
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Болельщики «Северстали» массово спели хит известного российского певца Юрия Шатунова «Седая ночь» во время матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом».

Перед началом серии буллитов фанаты начали петь строчки этой песни. После этого на стадионе включили саму «Седую ночь».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что «Седая ночь» получила вторую молодость благодаря футбольному клубу «Акрон». Весной игроки команды ярко праздновали успехи в Кубке России, исполняя песню.

Напомним, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 5:4 (0:3, 2:0, 2:1, 0:0, 1:0).

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