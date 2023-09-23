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«Северсталь» отыгралась с 0:3 и вырвала победу у «Металлурга» в серии буллитов

«Северсталь» отыгралась с 0:3 и вырвала победу у «Металлурга» в серии буллитов
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 5:4 (0:3, 2:0, 2:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 4
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Карпов (Хабаров) – 00:29 (5x5)     0:2 Ди (Гребёнкин) – 02:00 (5x5)     0:3 Зернов (Акользин, Карпов) – 05:47 (5x5)     1:3 Лишка (Вовченко) – 22:43 (5x4)     2:3 Скоренов (Степанов) – 26:26 (5x5)     3:3 Аймурзин (Вовченко) – 44:37 (5x5)     4:3 Седов (Лишка, Давыдов) – 49:23 (5x5)     4:4 Карпов – 57:04 (5x5)     5:4 Пилипенко – 65:00    

На первой минуте Максим Карпов с передачи Макара Хабарова вывел магнитогорцев вперёд. На второй минуте Жан-Себастьен Ди после паса Никиты Гребёнкина удвоил преимущество «Металлурга». На шестой минуте Денис Зернов забросил третью шайбу в ворота череповчан. На 23-й минуте Адам Лишка с передачи Даниила Вовченко отыграл один гол. На 27-й минуте Александр Скоренов после паса Егора Степанова сократил отставание до минимума. На 45-й минуте Данил Аймурзин сравнял счёт. На 50-й минуте Никита Седов вывел череповчан вперёд. На 58-й минуте Максим Карпов оформил дубль — 4:4.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 26 сентября в Москве сыграет с ЦСКА. «Металлург» 25 сентября встретится в Ярославле с «Локомотивом».

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