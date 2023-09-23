«Северсталь» отыгралась с 0:3 и вырвала победу у «Металлурга» в серии буллитов

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 5:4 (0:3, 2:0, 2:1, 0:0, 1:0).
На первой минуте Максим Карпов с передачи Макара Хабарова вывел магнитогорцев вперёд. На второй минуте Жан-Себастьен Ди после паса Никиты Гребёнкина удвоил преимущество «Металлурга». На шестой минуте Денис Зернов забросил третью шайбу в ворота череповчан. На 23-й минуте Адам Лишка с передачи Даниила Вовченко отыграл один гол. На 27-й минуте Александр Скоренов после паса Егора Степанова сократил отставание до минимума. На 45-й минуте Данил Аймурзин сравнял счёт. На 50-й минуте Никита Седов вывел череповчан вперёд. На 58-й минуте Максим Карпов оформил дубль — 4:4.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 26 сентября в Москве сыграет с ЦСКА. «Металлург» 25 сентября встретится в Ярославле с «Локомотивом».
- 23 сентября 2023
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