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Нападающий «Северстали» Иванцов на буллите обманул вратаря «Металлурга» одной рукой

Нападающий «Северстали» Иванцов на буллите обманул вратаря «Металлурга» одной рукой
Аудио-версия:
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Нападающий «Северстали» Илья Иванцов забил блестящий гол в серии буллитов в матче с «Металлургом».

20-летний форвард подошёл исполнять второй бросок череповчан, команда выигрывала со счётом 1:0. Хоккеист «Северстали» начал движение, сместившись влево. Приближаясь к воротам, Иванцов переложил шайбу под правую руку и сместил её вправо от себя, отпустив левую руку. После этого нападающий резко убрал шайбу влево и послал её уже в пустые ворота.

Момент можно посмотреть с 0:48.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 5:4 (0:3, 2:0, 2:1, 0:0, 1:0).

Затем одноклубник Иванцова сотворил ещё один шедевр:
Видео
Форвард «Северстали» забросил роскошную победную шайбу в серии буллитов с «Металлургом»
Видео
«Северсталь» отыгралась с 0:3 и вырвала победу у «Металлурга» в серии буллитов
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