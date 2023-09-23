Гашек отреагировал на скандальное интервью Никиты Задорова

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» отреагировал на скандальное интервью российского защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова.
«Раскроем карты. Да, это шаг вперёд. Но главное: если НХЛ (и, конечно, все спортивные федерации с МОК), а также правительства демократических стран не изменят правила, по которым гражданин России может выступать публично в данной стране, т.е. спортсмен может принимать участие в соревнованиях, то ничего не изменится.
Прежде всего необходимо установить правила относительно высказываний и в то же время оказать максимальную поддержку российским спортсменам, если они решат высказаться. Одно без другого бессмысленно, и результат всегда будет почти нулевой.
До сих пор, примерно за 600 дней, пожалуй, все спортивные федерации во главе с МОК ничего не сделали для российских и белорусских спортсменов (плевали на них)! А те, которые позволяли им играть, например, НХЛ, WTA, ATP Tour, федерации бокса, пинг-понга, фехтования и т. д., тоже стали рекламой.
И в заключение повторю, что никто не должен принуждать ни одного российского и белорусского спортсмена высказываться. Как они решат, зависит от каждого из них», — говорится в сообщении.
- 23 сентября 2023
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