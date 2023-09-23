Козырев назвал причины провала «Северстали» в матче с «Металлургом» — 3 гола за 6 минут

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о провале команды в начале матча с «Металлургом». Череповчане пропустили три гола менее чем за шесть минут.

«Первые шесть минут? Соперник был быстрее, был быстрее на шайбе. Была неточность в передачах, поэтому мы попали под такой прессинг. Потом наладили игру, наладилась передача. Мы стали выходить из-под этого прессинга. Сняли давление и уже больше контролировали шайбу. Появились моменты, мы их реализовали. Успокоили ребят после первого периода. Показали на недоработки. Перестроили игру, немного перестроились в средней зоне. Это и повлияло на исход матча», — сказал Козырев на пресс-конференции.

Напомним, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 5:4 (0:3, 2:0, 2:1, 0:0, 1:0).