Бывший форвард молодёжной сборной США и «Анахайма» погиб в аварии, ему было 29 лет

«Анахайм Дакс» на официальной странице в «Твиттере» сообщил о гибели бывшего нападающего клуба Николя Кердиля.

«Мы убиты горем, узнав новости о Нике Кердилесе, который погиб сегодня утром в аварии на мотоцикле. Уроженец Ирвайна, Ник стал первым игроком из округа Ориндж, сыгравшим за «Дакс» в 2017 году. Наши мысли и глубочайшие соболезнования обращены к его семье и близким», — говорится в сообщении.

Отметим, что Кердилю было 29 лет. В 2012 году американский нападающий был задрафтован «Анахаймом» во втором раунде под общим 36-м номером. В НХЛ форвард сыграл всего три матча, в которых не набрал очков. После сезона-2018/2019 хоккеист завершил профессиональную карьеру. Кердиль также успел поиграть за ряд сборных США — U17, U18 и U20. С американской молодёжкой нападающий сыграл на МЧМ-2014, где провёл пять матчей и набрал 7 (2+5) очков.