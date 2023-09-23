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Андрей Разин прокомментировал поражение в матче с «Северсталью» после лидерства 3:0

Андрей Разин прокомментировал поражение в матче с «Северсталью» после лидерства 3:0
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче с «Северсталью». Магнитогорцы выигрывали со счётом 3:0, но уступили по буллитам — 4:5.

«При хорошей игре результат плачевный. Поздравляю «Северсталь». Боролись, руки не опустили. Практически стопроцентная реализация моментов. Мы немного отпустили нить игры во втором периоде. При такой поддержке трибун молодые ребята понеслись вперёд. Плюс фарт был не на нашей стороне. Все отскоки были не в нашу сторону. Так бывает. Могло быть и хуже», — сказал Разин на пресс-конференции.

Напомним, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 5:4 (0:3, 2:0, 2:1, 0:0, 1:0).

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