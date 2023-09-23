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Андрей Разин получил малый штраф за оскорбление судей в матче с «Северсталью»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин получил малый штраф за оскорбление судей в матче регулярного чемпионата КХЛ со своим бывшим клубом — «Северсталью».

Перед стартом овертайма наставнику магнитогорцев выписали двухминутное удаление. На камеры не попал момент нарушения правил, но судьи квалифицировали нарушение как «оскорбление судей и неспортивное поведение».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 5:4 (0:3, 2:0, 2:1, 0:0, 1:0).