Разин после поражения сравнил свою «Северсталь» с «Северсталью» Козырева

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения в матче с «Северсталью» (4:5 Б) поделился мнением о череповецкой команде. Наставник пять лет возглавлял клуб — с 2018 по 2023 год. Разин сравнил свою «Северсталь» с новой командой.
«Похожа ли сегодняшняя «Северсталь» на ту, которой я руководил? Команда здесь совсем другая. С прошлого сезона осталось-то человек десять. Новый тренерский штаб, они видят хоккей по-своему. Совсем другая тактика, совсем другая игра. Она зрелищная», — сказал Разин на пресс-конференции.
Напомним, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 5:4 (0:3, 2:0, 2:1, 0:0, 1:0).
- 23 сентября 2023
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