Капризов назвал основную цель на новый сезон НХЛ
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился ожиданиями перед стартом сезона.
«Я собираюсь показать себя и сделать всё, что в моих силах. Я ожидаю, что команда сделает то же самое, будет показывать лучшее, на что мы способны. Это то, чего я ожидаю от себя и от команды.
Очевидно, что цель состоит в том, чтобы выйти в плей-офф и добиться хороших результатов в розыгрыше. И именно к этому мы будем стремиться», — приводит слова Капризова Star Tribune.
Напомним, Кирилл Капризов записал на свой счёт 75 (40+35) баллов в 67 матчах прошлого регулярного чемпионата НХЛ и стал лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты» в сезоне. Форвард на восемь очков опередил Матса Цуккарелло (67 очков в 79 матчах).
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