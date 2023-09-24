Гол Бучневича помог «Сент-Луису» обыграть «Аризону» в предсезонном матче
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Уичито на стадионе «Интраст Банк-Арена» и завершилась победой «Сент-Луиса» со счётом 3:2.
В составе победителей отличились российский нападающий Павел Бучневич, а также Оскар Сундквист и Джордан Кайру. Российский голкипер Вадим Жеренко вышел на площадку в начале второго периода, сделал 20 сейвов и пропустил две шайбы.
За «Аризону» забивали Зак Сэнфорд и Милош Келемен.
Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтлом Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампой-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».
НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
23 сентября 2023, суббота. 22:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Бучневич (Кайру) – 18:01 (5x5) 2:0 Сундквист (Врана, Перунович) – 33:31 (5x5) 3:0 Кайру (Парэйко, Томас) – 37:17 (5x5) 3:1 Сэнфорд (Миллер, Делибератор) – 43:52 (5x5) 3:2 Келемен (Смит, Сэнфорд) – 54:33 (5x4)
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