Гол Бучневича помог «Сент-Луису» обыграть «Аризону» в предсезонном матче

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Уичито на стадионе «Интраст Банк-Арена» и завершилась победой «Сент-Луиса» со счётом 3:2.

В составе победителей отличились российский нападающий Павел Бучневич, а также Оскар Сундквист и Джордан Кайру. Российский голкипер Вадим Жеренко вышел на площадку в начале второго периода, сделал 20 сейвов и пропустил две шайбы.

За «Аризону» забивали Зак Сэнфорд и Милош Келемен.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтлом Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампой-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».