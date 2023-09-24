Малкин рассказал, сколько сезонов рассчитывает провести в «Питтсбурге»
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, сколько ещё сезонов хочет отыграть за клуб.
«Надеюсь, ещё три года.
Я думаю, что мы сильнее, чем в прошлом году. Надеюсь, мы останемся вместе, и наша цель — выход в плей-офф, победа в каждой игре. Мы сильно изменились в этом году. Надеюсь, это поможет команде стать сильнее и лучше. Мы, конечно, недовольны прошлым годом. Эта организация, владельцы, тренеры, игроки — мы здесь, чтобы побеждать», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, в 2022 году Малкин продлил контракт с «Питтсбургом» на четыре года.
В сезоне-2022/2023 Малкин отыграл в 82 встречах, в которых забил 27 голов и сделал 56 результативных передач. В общей сложности форвард набрал 83 очка.
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