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Климович: гол «Барысу» — самый необычный в моей жизни

Климович: гол «Барысу» — самый необычный в моей жизни
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Нападающий «Сибири» Иван Климович прокомментировал гол в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:2), который он забил на 32-й минуте встречи. Форвард выскочил один на один с голкипером астанинцев Эдвардом Паскуале, получил удар в спину от защитника Давида Скленички, упал, но в падении умудрился нанести точный бросок.

«Я когда увидел, что есть шанс убежать к воротам — захотел прибавить ногами. Но шайба киксанула. Понимал, что за спиной защитник, хотел укрыть шайбу и вылезти на ворота, но произошло столкновение. Никакой задумки так забить не было, это чудо божье! Я не знаю сам, как это сделал. Самая необычная шайба в моей жизни. В перерыве промелькнула мысль, что шайба похожа на знаменитый гол Овечкина. Внутри себя посмеялся. Но то, как он тогда забил, повторить невозможно. На льду должно совпасть слишком много. «Сибирь» впервые хорошо сыграла в Сочи. Там был и командный дух, и движение всю игру, но не было победы. А потом мы выиграли в Питере, где был важный третий период — там был некрасивый хоккей, но для командного духа сделали многое. Теперь это важно не потерять. Слишком большим трудом нам это далось», — приводит официальный сайт КХЛ слова Климовича.

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