Сафин — о «Салавате Юлаеве»: и обыграть не могут, и даже закуситься не хотят

Экс главный тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин заявил, что не удовлетворён игрой уфимского клуба в сезоне-2023/2024 КХЛ.
«Удивительно, но у игроков нет какого-то остервенения, глаза не горят, как будто они выходят не на матч, а на какую-то прогулку, причём после разгрузки вагонов с углём. Такое чувство, что ребята не могут или не хотят закуситься с соперником.
Это очень бросается в глаза в сравнении с теми же «Торпедо» или «Адмиралом», которые со средненьким составом бьются с любым соперником. Ведь можно проигрывать по-разному — если уж победить не в состоянии, то надо хотя бы «ноги откусить». А тут и обыграть не могут, и даже закуситься не хотят. Понятно, что у команды могут быть проблемы с глубиной состава. Не исключаю и тот вариант, что на предсезонке тренерский штаб с чем-то промахнулся и команда пока далека от идеала в физическом состоянии. Но это обычно проходит. Поэтому, надеюсь, у «Салавата» всё наладится», — сказал Сафин в интервью Betonmobile.ru.
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