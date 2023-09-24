Форвард «Металлурга» Ди: моя адаптация несколько затянулась

Нападающий «Металлурга» Жан-Себастьен Ди прокомментировал поражение от «Северстали» (4:5 Б) и высказался о своей игре в текущем сезоне.
«Классно, что наконец-то забил. Не лучшее начало сезона с моей стороны, особенно в плане игры в обороне. Думаю, адаптация несколько затянулась. Но в последних матчах, наверное, я нащупал свою игру. Скверно, что мы потерпели поражение. Но, думаю, очко из этой встречи также очень ценно. Надо двигаться в этом же направлении.
Почему упустили игру, ведь забили три гола в самом начале? Думаю, мы как-то успокоились, стали где-то не успевать за ними. Отошли от своей игры, допустили несколько ошибок, и они нас наказали за них. Думаю, это будет для нас уроком. Впереди ещё несколько матчей на выезде, надо обязательно исправляться. Придётся усерднее работать.
Очень важно играть правильно, отсюда будет и результат. Надо действовать с позиции силы, стараться доминировать на протяжении всего матча. Такие матчи – это полезный опыт, надо делать правильные выводы, учиться», — сказал Ди в интервью Metaratings.ru.
Ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче с «Северсталью». Магнитогорцы выигрывали со счётом 3:0, но уступили по буллитам — 4:5.
- 24 сентября 2023
-
17:40
-
17:29
-
17:10
-
16:42
-
16:24
-
16:09
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:35
-
14:05
-
13:30
-
13:05
-
12:40
-
12:20
-
11:55
-
11:25
-
11:10
-
10:40
-
10:16
-
09:50
-
09:25
-
09:00
-
08:40
-
08:15
-
05:01
-
04:50
-
04:42
-
03:57
-
03:48
-
02:57
-
02:47
-
01:44
-
01:24
-
01:22