Форвард «Металлурга» Ди: моя адаптация несколько затянулась

Нападающий «Металлурга» Жан-Себастьен Ди прокомментировал поражение от «Северстали» (4:5 Б) и высказался о своей игре в текущем сезоне.

«Классно, что наконец-то забил. Не лучшее начало сезона с моей стороны, особенно в плане игры в обороне. Думаю, адаптация несколько затянулась. Но в последних матчах, наверное, я нащупал свою игру. Скверно, что мы потерпели поражение. Но, думаю, очко из этой встречи также очень ценно. Надо двигаться в этом же направлении.

Почему упустили игру, ведь забили три гола в самом начале? Думаю, мы как-то успокоились, стали где-то не успевать за ними. Отошли от своей игры, допустили несколько ошибок, и они нас наказали за них. Думаю, это будет для нас уроком. Впереди ещё несколько матчей на выезде, надо обязательно исправляться. Придётся усерднее работать.

Очень важно играть правильно, отсюда будет и результат. Надо действовать с позиции силы, стараться доминировать на протяжении всего матча. Такие матчи – это полезный опыт, надо делать правильные выводы, учиться», — сказал Ди в интервью Metaratings.ru.

Ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче с «Северсталью». Магнитогорцы выигрывали со счётом 3:0, но уступили по буллитам — 4:5.