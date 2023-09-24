Форвард «Рейнджерс» Панарин шутливо прокомментировал свою новую причёску
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал свою новую причёску.
«Прежде чем облысеть, я тестирую, каково это, и коплю деньги на шампунь», — приводит слова Панарина журналист Винс Меркольяно в своём «твиттере».
Одноклубник Панарина Винсент Трочек пошутил, что российский нападающий стал «более аэродинамичным».
Напомним, в регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги Панарин принял участие в 82 матчах, в которых забросил 29 шайб, отдал 63 результативные передачи и в общей сложности записал на свой счёт 92 очка. В плей-офф российский нападающий отыграл в семи встречах, отметившись двумя голевыми пасами. «Рейнджерс» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли — 2023 уступили «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4 в серии).
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