Форвард «Рейнджерс» Панарин шутливо прокомментировал свою новую причёску

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал свою новую причёску.

«Прежде чем облысеть, я тестирую, каково это, и коплю деньги на шампунь», — приводит слова Панарина журналист Винс Меркольяно в своём «твиттере».

Одноклубник Панарина Винсент Трочек пошутил, что российский нападающий стал «более аэродинамичным».

Напомним, в регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги Панарин принял участие в 82 матчах, в которых забросил 29 шайб, отдал 63 результативные передачи и в общей сложности записал на свой счёт 92 очка. В плей-офф российский нападающий отыграл в семи встречах, отметившись двумя голевыми пасами. «Рейнджерс» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли — 2023 уступили «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4 в серии).