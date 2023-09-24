Овечкин занял 30-е место в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 30-е место в рейтинге лучших 50 действующих игроков Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает «твиттер» NHL Network. Рейтинг составляется аналитиками, ведущими эфира и экспертами.
Напомним, Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году Овечкин завоевал Кубок Стэнли, в финале с «Кэпиталз» обыграв «Вегас Голден Найтс».
Ранее российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял в списке 50 лучших действующих игроков НХЛ 32-е место.
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