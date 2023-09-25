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Новиков: у Кузнецова нет качества «везде быть первым», он хочет сыграть красиво

Новиков: у Кузнецова нет качества «везде быть первым», он хочет сыграть красиво
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«Ко всем ребятам, которые были в сборной на МЧМ-2011, я отношусь с огромным уважением. Это они присвоили мне высокое звание заслуженного тренера России. Многие из них играют в НХЛ, им особенный респект.

Как по мне, Кузнецов – творческая натура. Он из художников, которые хотят создать какой-то красивый эпизод. Те же Дацюк, Кросби – это фокусники. У Жени нет качества «везде быть первым». Он хочет сделать хорошо партнёру, сыграть красиво. Это не значит, что он лучше или хуже других. На фоне Овечкина Кузнецов ещё молодой парень, но с каждым годом хоккей становится всё жёстче. Проявлять свои лучшие качества становится всё сложнее. Для меня Кузнецов – романтик на льду. Он играет для команды и партнёра. Иногда это делалось даже во вред его раскрутке, я в этом убеждён», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

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