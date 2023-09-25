«Уважение тебе, Никита». Экс-работник ИИХФ отреагировал на скандальное интервью Задорова

Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг на своей странице в «Твиттере» кратко прокомментировал скандальное интервью российского защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова. Ранее хоккеист объёмно поговорил с журналистом Юрием Дудём*.

«Уважение тебе, Никита Задоров, моё почтение», — говорится в сообщении.

Напомним, российский хоккеист в прошлом сезоне сыграл в 82 матчах регулярного чемпионата, в которых забил 14 голов и сделал семь результативных передач. Его суммарный показатель полезности — «+10». За 10-летнюю карьеру в НХЛ Задоров отыграл 567 матчей, записав на свой счёт 126 (41+85) очков при коэффициенте полезности «+12».

*признан игноагентом в РФ