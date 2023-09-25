Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Уважение тебе, Никита». Экс-работник ИИХФ отреагировал на скандальное интервью Задорова

«Уважение тебе, Никита». Экс-работник ИИХФ отреагировал на скандальное интервью Задорова
Комментарии

Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг на своей странице в «Твиттере» кратко прокомментировал скандальное интервью российского защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова. Ранее хоккеист объёмно поговорил с журналистом Юрием Дудём*.

«Уважение тебе, Никита Задоров, моё почтение», — говорится в сообщении.

Напомним, российский хоккеист в прошлом сезоне сыграл в 82 матчах регулярного чемпионата, в которых забил 14 голов и сделал семь результативных передач. Его суммарный показатель полезности — «+10». За 10-летнюю карьеру в НХЛ Задоров отыграл 567 матчей, записав на свой счёт 126 (41+85) очков при коэффициенте полезности «+12».

*признан игноагентом в РФ

Материалы по теме
Гашек отреагировал на скандальное интервью Никиты Задорова
«Разошлись на два лагеря». Задоров рассказал, как россияне в НХЛ относятся к спецоперации
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android