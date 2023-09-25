В «Торпедо» ответили на вопрос о будущем главного тренера Игоря Ларионова в команде

Генеральный директор ХК «Торпедо» Александр Харламов рассказал о будущем главного тренера Игоря Ларионова в команде. Функционер также ответил на вопрос о том, как нижегородская команда ищет новичков.
«Каждое межсезонье все пытаются растащить «Торпедо», где много интересных игроков? Вы знаете, искать перспективных новичков — это проблематичная тема. Их надо или покупать, причём недёшево, а мы себе это не всегда можем позволить. Или нужно углубиться в скаутинг и смотреть там, на что не все из других клубов обращают внимание.
Вот так мы и находим ребят. Но тут есть риски — заиграют они или нет. Однако мы работаем по методу «проб и ошибок», стараясь выводить молодых игроков на новый уровень при помощи работы тренерского штаба и их доверия.
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо», но вдруг он следующим летом уйдёт в другой клуб? Если честно, мы с Игорем Николаевичем не обсуждали детально этот вопрос по поводу следующего года. Думаю, чуть попозже обсудим, когда время будет. Конечно, мы хотели бы Ларионова сохранить. На сегодняшний момент, как я понял, ему всё нравится — и в городе, и в команде. У него свои мысли и большие амбиции. Цели самые высокие — это только победа. Но вопрос пока открытый, и посмотрим, как всё будет», — приводит слова Харламова «Матч ТВ».
Напомним, Ларионов возглавил «Торпедо» в 2022 году. В прошлом сезоне нижегородцы стали открытием чемпионата. В регулярке подопечные Ларионова заняли четвёртое место в Западной конференции и выбили московское «Динамо» в первом раунде (4-2).
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