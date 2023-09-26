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«Нью-Джерси» одержал две победы за одну ночь

«Нью-Джерси» одержал две победы за одну ночь
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» закончился очередной предсезонный матч в преддверии чемпионата-2023/2024, в котором местный «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

В составе «Дэвилз» шайбы забросили Джозеф Гамбарделла, Шимон Немец, Доусон Мерсер и Джек Хьюз. За «Канадиенс» отличились Джошуа Руа и Джош Андерсон.

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
26 сентября 2023, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Руа (Симоно, Юлёнен) – 04:01 (5x4)     1:1 Гамбарделла (Крискуоло, Даулинг) – 09:55 (5x5)     1:2 Немец (Хьюз, Шмид) – 23:32 (5x4)     1:3 Мерсер (Хьюз) – 32:42 (5x4)     2:3 Андерсон (Райнбахер, Ньюхук) – 34:08 (5x5)     2:4 Хьюз – 45:10 (5x4)    

В параллельном матче, прошедшем на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США), другой состав «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Филадельфию Флайерз». Разгромную победу одержали «дьяволы» — 6:0 (4:0, 1:0, 1:0).

За «Нью-Джерси» забили Ондржей Палат, Эрик Хаула, Тайс Томпсон, Александер Хольц, Тимо Майер и Майкл Маклауд. Шат-ауты оформили Витек Ванечек и Эрик Челльгрен. За «Дэвилз» также сыграл российский защитник Даниил Мисюль.

Таким образом, «Нью-Джерси» одержал две победы в один день.

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
26 сентября 2023, вторник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
6 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Палат (Братт, Хаула) – 01:08 (5x5)     2:0 Хаула (Братт, Хатакка) – 03:14 (5x5)     3:0 Томпсон (Бауэрс, Фут) – 04:24 (5x5)     4:0 Хольц (Майер) – 05:50 (5x5)     5:0 Майер (Хишир, Братт) – 22:01 (5x4)     6:0 Маклауд (Хэмилтон, Баль) – 50:51 (5x5)    
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