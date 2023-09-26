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«Нью-Джерси» одержал две победы за одну ночь

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» закончился очередной предсезонный матч в преддверии чемпионата-2023/2024, в котором местный «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

В составе «Дэвилз» шайбы забросили Джозеф Гамбарделла, Шимон Немец, Доусон Мерсер и Джек Хьюз. За «Канадиенс» отличились Джошуа Руа и Джош Андерсон.

В параллельном матче, прошедшем на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США), другой состав «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Филадельфию Флайерз». Разгромную победу одержали «дьяволы» — 6:0 (4:0, 1:0, 1:0).

За «Нью-Джерси» забили Ондржей Палат, Эрик Хаула, Тайс Томпсон, Александер Хольц, Тимо Майер и Майкл Маклауд. Шат-ауты оформили Витек Ванечек и Эрик Челльгрен. За «Дэвилз» также сыграл российский защитник Даниил Мисюль.

Таким образом, «Нью-Джерси» одержал две победы в один день.