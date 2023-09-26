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Никита Задоров начал массовую драку в матче с «Сиэтлом», заступившись за партнёра

Никита Задоров начал массовую драку в матче с «Сиэтлом», заступившись за партнёра
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» закончился очередной предсезонный матч в преддверии чемпионата-2023/2024, в котором местный «Калгари Флэймз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).

Под занавес первого периода нападающий «Сиэтла» Мариан Студенич жёстко сыграл против форварда «огоньков» Джейкоба Пеллетье. Хоккеист «Калгари» въехал в чужую зону и начал тормозить. В этот момент Студенич врезался в Пеллетье, который улетел головой в борт. Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров вступился за своего партнёра, набросившись на нападающего «Сиэтла» и начав массовую потасовку. Пеллетье ещё долго не мог подняться со льда.

По итогам эпизода Задорову выписали две минуты штрафа, а Студеничу — 2+5+10.

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