Артём Лукоянов предложил переименовать ФК «Рубин» в «Ак Барс»
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Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов выступил с необычным предложением. Хоккеист считает, что можно переименовать футбольный клуб «Рубин» в «Ак Барс».
«Конечно, давайте всё «Ак Барсом» назовём. И «Рубин» уберём. Стадион же назван «Ак Барс Арена», поэтому и команду тоже надо назвать», — приводит слова Лукоянова «РИА Новости Спорт».
Напомним, ранее тренер регбийного клуба из Казани «Стрела» Джей Пи Нил встретился с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Во время визита специалист выдвинул предложение, согласно которому команду стоит переименовать в «Ак Барс».
Отметим, что в минувшем сезоне хоккейный клуб из Казани добрался до финала Кубка Гагарина, в котором уступил ЦСКА. ФК «Рубин» сейчас занимает 12-е место в таблице РПЛ.
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