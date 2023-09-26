«На такой риск некоторые не захотят пойти». Инсайдер НХЛ о последствиях интервью Кузнецова

Известный инсайдер и журналист Эллиотт Фридман поделился мнением о последствиях яркого интервью нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Россиянин высказал недовольство бывшим главным тренером столичных Питером Лавиолеттом.

«Я разговаривал с парой других команд. Мол, Кузнецов весьма туманно описывает, что именно произошло с тем запросом на обмен. Он признаёт, что разговоры об этом были, но нет ясности, где это было и на какой стадии находится. Дело в том, что если он действительно хочет, чтобы его обменяли, его слова не облегчают сделку.

Не кажется ли мне, что корабль обмена уже уплыл? Да, возможно. Его пытаются обменять уже несколько лет? И тем не менее, никогда не знаешь, что произойдёт. Я думаю, что это усложняет задачу. Ещё один момент, о которои мне кто-то сказал, заключался в том, что это действительно интересная дискуссия о стиле игры. И именно об этом стиле, который Лавиолетт хотел видеть в исполнении «Вашингтона», один тренер сказал мне: «Есть хорошие команды, которые так играют».

Это очень интересно. Возвращаясь к Кузнецову — думаю, он хотел больше играть с шайбой. А как работают лучшие тренеры? Говорят — если видишь, что пройдёт, вперёд. А если не проходит, не впутывай нас в неприятности на чужой синей линии, иначе шайба вернётся к нам в зону, и это плохо. Кузнецов — мастер. Когда он в своей лучшей форме, то может делать вещи, которые другим не под силу. Но когда он не в лучшей форме — а именно так и было последние пару лет — то это проблема. Думаю, некоторые тренеры скажут: «Так что, он не готов играть в стиле, который поможет побеждать в этой лиге?». Это риск, и некоторые команды не захотят на него пойти. Любопытно, не усложнил ли он этим ситуацию с обменом.

Мне нравится иметь дело с Кузнецовым, это один из самых откровенных и честных ребят. Помню, как на Кубке мира, ещё до подписания большого контракта, он сказал, что если у него будут плохо идти переговоры о контракте, то он поедет домой и будет играть там. Надо понимать, что это было не сейчас, а в 2016 году. «Вернусь домой и буду играть там». Посыл был донесён, а он получил большой контракт. Он был откровенен на этот счёт.

Просто сейчас ситуация изменилась. Он играл не так хорошо, как может, вокруг него было много скандалов. Думаю, «Вашингтон» очень разочарован, потому что они всегда старались его поддерживать. О разговорах про обмен все узнали только спустя годы. Думаю, им это совсем не понравилось — но я ставлю себя на его место. Если бы я дал такое интервью, то понимал бы, что мне нужно будет провести грандиозный сезон. И сейчас это главное для Кузнецова», — сказал Фридман в эфире подкаста 32 Thoughts.

Отметим, что инсайдер имеет в виду интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд». При этом Кузнецов ярко высказался и в первый тренировочный день «Кэпиталз».