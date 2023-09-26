Сергей Бойков получил травму в первом матче за «Авангард» после обмена из «Динамо»
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Защитник «Авангарда» Сергей Бойков получил травму в дебютном матче за омский клуб. Хоккеист травмировался во встрече с «Автомобилистом». Ранее 27-летний Бойков был обменян из московского «Динамо».
«Сергей Бойков получил травму верхней части тела. Сроки восстановления уточняются», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе «Авангарда».
Напомним, вчера, 25 сентября, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (0:1, 3:0, 2:0). Бойков отыграл всего восемь минут 30 секунд и не набрал очков.
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