Кузнецов: в России у тебя психолог — значит, ты дебил. А это одно из лучших моих решений

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, что уже четыре года занимается с психологом. Сначала это был клубный специалист, а потом форвард стал ходить к нему как клиент. Кузнецов отметил важность походов к психологу и проработок внутренних проблем. Нападающий «Вашингтона» также привёл в пример историю бывшего американского теннисиста Андре Агасси.

«Психолог был. Кстати, прикольная штука. Четыре года уже, есть знакомая женщина. Она не от клуба? Сначала, изначально, да — от клуба была, от лиги, потом уже нет… У нас [в России] как: психолог — это значит, что ты дебил, тебя надо лечить, правильно?

А в концовке оказалось, что это одно из лучших решений было в моей жизни — работа с психологом. Это прикольно настолько, просто нужно именно найти [своего].

Я знаю, что у Андре Агасси был хороший психолог. Причём он не только психолог — у него ещё специальность «мотиватор» была: он подготавливал тебя к стрессовым ситуациям всяким, чтоб ты не срывался, не психовал.

Психологи тебе объясняют, что это важно, работают с твоей головой постоянно и пытаются тебе помочь расставить всё, что ты в жизни хочешь, куда стремишься. Может, кто-то скажет: «Хоккей не нужен, хочу бухать». А кто-то говорит: «Для меня семья на первом месте, а вот всё остальное — другое». Всё под тебя подстраивают. В принципе, эта модель и в жизни помогает, и ведут тебя постоянно.

Мы же копим стресс в основном всегда. А вместо того чтобы его копить, надо с кем-то делиться просто уметь.

До сих пор с психологом общаюсь? Да. Она оплачивалась лигой, а потом клубом. Потом я уже говорю: «Всё, не надо». И чтобы это всё было без палева, я её не стал менять — просто я ей сам плачу и сам с ней работаю, но она уже никому информацию не даёт.

То есть она раньше отчёты какие-то предоставляла лиге, а сейчас я просто напрямую как клиент? Сейчас уже да. Мы уже редко, раз в месяц, с ней видимся. Хочу всё-таки именно найти такого — как вот про Агасси рассказывал, что человек больше как бы спортивный психолог. То есть он не зацикливается на какой-то твоей детской травме и начинает ковыряться в ней — после чего уже не хочешь туда идти, больше раздражает, а тут именно в хоккейном плане», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-канала «Скользкий лёд».