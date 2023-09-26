Форвард «Витязя» отреагировал на сравнение работы с Бобом Хартли с ГУЛАГом
Поделиться
Нападающий «Витязя» Александр Яремчук оценил высказывание Алексея Потапова, который сравнил работу с Бобом Хартли с ГУЛАГом.
«Правильно говорит, конечно — там жёстко было. Психологически тяжело, потому что было много давления. Пришлось всё это преодолевать. Понятно, что было жёстко, но опять же — это, наверное, самое полезное время для меня в карьере. Потому что научили очень многому, и Бобу могу сказать только спасибо. Мы иногда списываемся — например, когда забью, он может написать и поздравить.
Боб – фанатик хоккея. Всё смотрит, везде успевает. Не знаю только, как ему на это всё времени хватает. Он всё знает, всё видит!» – сказал Яремчук в интервью Metaratings.ru.
24-летний нападающий играл за «Авангард» с 2018 по 2021 год.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 сентября 2023
-
17:27
-
17:10
-
17:00
-
16:46
-
16:35
-
16:21
-
16:12
-
15:58
-
15:54
-
15:42
-
15:29
-
15:10
-
15:03
-
14:55
-
14:48
-
14:30
-
14:17
-
14:12
-
13:55
-
13:45
-
13:33
-
13:17
-
12:55
-
12:50
-
12:34
-
12:10
-
11:55
-
11:36
-
11:16
-
10:58
-
10:35
-
10:17
-
09:58
-
09:38
-
09:10
Партнерский контент