Форвард «Витязя» отреагировал на сравнение работы с Бобом Хартли с ГУЛАГом

Нападающий «Витязя» Александр Яремчук оценил высказывание Алексея Потапова, который сравнил работу с Бобом Хартли с ГУЛАГом.

«Правильно говорит, конечно — там жёстко было. Психологически тяжело, потому что было много давления. Пришлось всё это преодолевать. Понятно, что было жёстко, но опять же — это, наверное, самое полезное время для меня в карьере. Потому что научили очень многому, и Бобу могу сказать только спасибо. Мы иногда списываемся — например, когда забью, он может написать и поздравить.

Боб – фанатик хоккея. Всё смотрит, везде успевает. Не знаю только, как ему на это всё времени хватает. Он всё знает, всё видит!» – сказал Яремчук в интервью Metaratings.ru.

24-летний нападающий играл за «Авангард» с 2018 по 2021 год.