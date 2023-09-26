Романов: Билялетдинов хочет закончить. Никаких ещё пяти лет в хоккее не будет

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» и внук наставника «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова Александр Романов рассказал, что специалист вскоре завершит тренерскую карьеру.

«Ему кто-то в семье может сказать, что он уже выиграл, столько лет в хоккее и стоит отдохнуть и посвятить себя семье? Столько ему раз об этом говорили, но это его желание. Кто может тебя остановить, особенно, если ты уже в таком возрасте и статусе? Ты жизнь отдал хоккею. Жизнь! Это не просто работа, на которой ты 10 лет пробыл. Туда уходит всё – здоровье, эмоции. Всё туда!

Он уже хочет закончить. Не буду говорить, что это его последний сезон. Но это закат его тренерской карьеры. Никакой долгой дальше карьеры, уверен, не будет. Сколько можно? Мы ему все уже говорили, мол, ну что же ты. Никаких ещё пяти лет в хоккее не будет. Эта эпоха – настоящая, он сейчас идёт за Кубком. Когда уйдёт Зинэтула Хайдярович, то не будет такого хоккея. Сейчас играют по-другому.

Он великий? Для меня – да. Я всё равно читаю комментарии, что он какой-то не такой, проиграл Олимпиаду. Но для меня он великий. Говорю это с огромной уверенностью», — сказал Романов в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

Билялетдинов — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018). Пятикратный чемпион России как тренер. Специалист — олимпийский чемпион 1984 года, шестикратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы в составе сборной СССР по хоккею.