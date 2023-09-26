Капризов — в списке игроков, которые могут впервые забить 50 голов за сезон по версии THN

Журналист Стефано Рубино в статье на сайте The Hockey News составил список из 10 хоккеистов НХЛ, которые впервые за свою карьеру могут забросить 50 и более шайб за сезон.

В списке значится российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Лучшим сезоном по количеству заброшенных шайб была регулярка-2021/2022, когда он забил 47 голов.

«Если бы не досадная травма нижней части тела, из-за которой он пропустил 14 игр в прошлом сезоне, Капризов забил бы более 50 голов. Ожидается, что Капризов вместе с Матсом Цуккарелло, своим основным партнёром по звену, проведёт отличный сезон», — сказано в сообщении.

Кроме Капризова, в список попали: Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»), Джейсон Робертсон («Даллас Старз»), Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»), Алекс Дебринкэт («Детройт Ред Уингз»), Кайл Коннор («Виннипег Джетс»), Коул Кофилд («Монреаль Канадиенс»), Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»).