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КХЛ: вторая шайба ХК «Сочи» в матче со «Спартаком» засчитана неверно

КХЛ: вторая шайба ХК «Сочи» в матче со «Спартаком» засчитана неверно
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Департамента судейства выпустил разъяснение по второму голу «Сочи» в матче со «Спартаком».

«На 39-й минуте матча главный судья ошибочно засчитал взятие ворот, произведенное игроком команды ХК «Сочи» Данилой Галенюком.

Данная ситуация не попадает под пункт 2 Правила 31: «Поскольку существует человеческий фактор, связанный с подачей свистка на остановку матча, главный судья может посчитать, что игра должна быть остановлена незадолго до того, как в действительности прозвучал свисток. Тот факт, что шайба может оставаться свободной или пересечь линию ворот до того, как прозвучал свисток, не имеет никакого значения, если главный судья решил, что игра должна была быть остановлена до того, как это произошло».

Данное взятие ворот не может быть засчитано. Лига дополнительно рассмотрит данный эпизод», — сказано в сообщении на сайте КХЛ.

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