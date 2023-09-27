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«Уже нельзя было назвать чехом». Барулин — о самом обрусевшем легионере, с которым играл

«Уже нельзя было назвать чехом». Барулин — о самом обрусевшем легионере, с которым играл
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Бывший голкипер сборной России Константин Барулин, ныне защищающий цвета клуба третьей шведской лиги «Бурос», рассказал об игре и взаимоотношениях с Яном Булисом.

«Самый обрусевший легионер из тех, с кем пришлось поиграть? Ян Булис. Его уже нельзя было назвать чехом, потому что он русский был. Он хорошо знал язык, они быстро втягиваются в Чехии и Словакии, ему язык более близкий, чем канадцам или финнам. Он отлично разговаривал, всё время общался с русскими — и во время тренировки, и после тренировки, позитивный парень, всегда улыбался и поддерживал всех в раздевалке. Семья у него была в Чехии, правда», — сказал Барулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Константином Барулиным читайте на «Чемпионате» сегодня, 27 сентября, в 18:00.

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