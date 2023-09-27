«Надо было выигрывать дальше». Экс-вратарь сборной России — о матче с Канадой на ЧМ-2011

Бывший голкипер сборной России Константин Барулин, ныне защищающий цвета клуба третьей шведской лиги «Бурос», рассказал об игре со сборной Канады (2:1) на чемпионате мира 2011 года.

«Отличалась ли атмосфера на братиславском ЧМ от других команд Быкова и Захаркина? Если брать тот год, то не в Братиславе было дело. Всё началось уже на Олимпиаде, я не присутствовал, но так понимаю, что там сложился какой-то дисбаланс.

Матч с Канадой в четвертьфинале — самый запоминающийся в карьере? Наверное, да. По ходу чемпионата мира я был готов к любому матчу, выходил на замены, пока Женька Набоков не травмировался. Ясно, что четвертьфинал с Канадой — огромный груз, и волевая победа дорогого стоит. Хотелось бы большего, надо было выигрывать дальше. С канадцами после матча не общались, мы в разные стороны расходились, только корреспонденты потом спрашивали», — сказал Барулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Константином Барулиным читайте на «Чемпионате» сегодня, 27 сентября, в 18:00.