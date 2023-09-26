«Хотим, чтобы проигрывающая команда шла в атаку». Ларионов — об игре с «Витязем»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Витязем» (4:1) и объяснил действия своих подопечных в третьем периоде.

«Витязь» находится в не самой простой ситуации. Они стараются вернуться на то состояние души, когда команда будет выигрывать. Понимали, что расслабляться нельзя, потому что каждый матч в КХЛ требует предельной самоотдачи. Спасибо нашим хоккеистам, что провели достойный матч, забили красивые голы и принесли два очка команде. Мы хотели сегодня хорошо начать игру. И по движению, и по контролю шайбы не то, чтобы мы доминировали, но был виден рисунок игры, который должен был вылиться в голы. Просили игроков доводить шайбу до ворот, потому что Максим Дорожко хорошо играет против «Торпедо». Но мы были уверены, что наши хоккеисты найдут возможность забить те шайбы, которые они в итоге и забили. Во втором периоде забили четыре шайбы и сделали большой задел для победы. Сегодня Марк Марин и Михаил Орлов играли в одной паре для того, чтобы немного разгрузить Богдана Конюшкова. С ним сегодня сыграл немного более гибкий защитник, Даниил Бокун.

Как объяснить тот факт, что в третьем периоде был момент, когда защитники «Торпедо» раз пятнадцать делали передачи друг другу в своей зоне, без продвижения вперёд? Это элемент той игры, которую мы хотим показывать. Мы хотим, чтобы команда, которая проигрывает матч, более активно пыталась спасти игру. Смысл было атаковать, когда мы ведём в три шайбы. Мы хотим, чтобы игра продолжалась все три периода и приносила удовольствие тем зрителям, которые пришли на матч. Поэтому мы просили игроков сыграть в пас, вынуждая соперника идти атаковать.

Рады сегодня за Кирилла Уракова, молодого отца, который сегодня забил гол. У него были моменты ещё в первом периоде. Хорошо, когда игрок начинает забивать, это придает колоссальную уверенность на будущее», — приводит слова Ларионова сайт КХЛ.

После этой победы «Торпедо» единолично возглавило турнирную таблицу КХЛ, набрав 17 очков за 10 матчей.