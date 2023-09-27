Соркин: каждому в ЦСКА надо посмотреть в зеркало и исправлять свою игру

Нападающий московского ЦСКА Максим Соркин прокомментировал поражение в матче с «Северсталью» (1:2) и заявил, что армейскому клубу нужно исправлять свою игру. Армейцы потерпели в 11 матчах семь поражений и занимают предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.
«Плохие впечатления от игры, надо каждому подумать о себе, посмотреть в зеркало, выходить на следующую игру с пустой головой. Что касается соперника, то команда показала хорошую игру. Мы смотрим сейчас на свою игру, которую надо исправлять.
Мой гол с острого угла? Не помню, чтоб я такие шайбы забрасывал. Просто нацеленность на ворота была, и шайба залетела. Не акцентирую внимания на этом голе. Команда проиграла, надо делать выводы», — цитирует Соркина ТАСС.
В следующем матче ЦСКА 28 сентября на своей площадке примет «Сочи».
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