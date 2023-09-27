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Нападающий «Барыса» Джереми Бракко переведён в список отказов

Нападающий «Барыса» Джереми Бракко переведён в список отказов
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Нападающий «Барыса» Джереми Бракко переведён в список отказов, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.

В текущем сезоне Бракко сыграл шесть матчей, за которые отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-3».

Напомним, в прошедшее межсезонье «Барыс» продлил контракт с Бракко. В прошлом сезоне-2022/2023 КХЛ 26-летний американский нападающий провёл за казахстанский клуб 59 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 26 результативных передач с показателем полезности «-19».

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