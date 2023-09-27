Агент Майкла Шапю сообщил о сроках восстановления игрока и его планах вернуться в КХЛ

Агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающего Майкла Шапю, рассказал о сроках восстановления игрока после травмы и его планах вернуться в КХЛ. Ранее Пилко заявил, что «Барыс» незаконно расторг контракт с его клиентом.

«Майкл Шапю восстанавливается после травмы. Мы ожидаем его полного возращения в строй и подписания контракта с клубом КХЛ в конце ноября», – сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В прошлом сезоне КХЛ 31-летний Шапю провёл за «Барыс» 10 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами. В сезоне-2021/2022 Шапю выступал в фарм-клубе «Питтсбурга» — команде «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз». За 57 встреч игрок заработал 33 (12+21) балла за результативность. В целом в АХЛ форвард сыграл 445 матчей и набрал 292 (121+171) балла.