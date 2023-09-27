«По гражданству решения принимаются на самом верху». Ротенберг — о натурализации Лайпсика

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Сибирью» (3:0) рассказал о ситуации с получением российского гражданства Бренданом Лайпсиком и вновь вернулся к словам о «пивной лиге».
«Закончилась ли адаптация Гальченюка? Алекс может играть намного лучше. Вы увидите ещё совсем другую игру его в этом сезоне. У него сумасшедший потенциал, как и у всей нашей команды.
Получит ли гражданство Лайпсик? По гражданству решения принимаются на самом верху. В моём понимании там всё хорошо. Есть некие формальности. Вопрос только времени. Бывают разные ситуации: бюрократия. Пока документы оформляются.
Есть ли планы сыграть в Новосибирске матчи сборной? Было бы здорово. Надо к этому стремиться.
Переборщил с эмоциями, когда назвал Немировски тренером из пивной лиги? Что значит — переборщил? В пивной лиге тоже играют очень сильные игроки. Там Макдэвид играет летом. Это же не оскорбление. Хоккей – игра эмоций. Я хорошо Дэвида знаю. Но когда хоккей превращается в драки и грязь — это никому не надо, ни Дэвиду, ни мне, ни журналистам. То, что у нас свобода мнений – это очень хорошо, ведь все могут высказывать правду друг другу в глаза», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 27 сентября 2023
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