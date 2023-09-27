«Что нам там, целоваться стоять?» Фирстов — об удалении за толчок лайнсмена

Нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов оценил эпизод в матче с «Витязем» (4:1), в котором его удалили до конца матча за толчок лайнсмена.

«Тут не в эмоциях дело, и я никому не хотел принести вреда. Нет такого, что я хочу кого‑то ударить. Просто там был такой эпизод, что игрок «Витязя» убегал. Мог возникнуть опасный момент. Арбитр стоял у борта, я в него врезался. Он не отходит, мне надо бежать. Я подумал, что чуть‑чуть его подтолкну, чтобы он отошёл в сторону. Это не со зла всё было. Но судья посчитал, что это тянет на 20 минут за неспортивное поведение. Хотя я к главному арбитру подъехал и сказал, что я не хотел сделать что‑то плохое. Просто думал, как судью обойти. Ну, а что нам там, целоваться стоять? Я не понимаю. Ну и так всё получилось.

Потом с арбитром нашли общий язык? Да, я сказал, что не хотел сделать плохое. Не было каких‑то мыслей кого‑то задеть или оскорбить. Я хочу, чтобы этого в хоккее было меньше», — сказал Фирстов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 27 сентября, спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение оштрафовать Владислава Фирстова за толчок лайнсмена.