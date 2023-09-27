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Нападающий «Торпедо» Фирстов оштрафован за толчок лайнсмена

Нападающий «Торпедо» Фирстов оштрафован за толчок лайнсмена
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Витязь» — «Торпедо» (1:4) и принял решение оштрафовать нападающего гостей Владислава Фирстова за толчок лайнсмена. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Торпедо» Владислава Фирстова по п.1.29. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении cудьи), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении на сайте КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В текущем сезоне Владислав Фирстов сыграл за нижегородский клуб в девяти матчах, в которых забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу с 12 минутами штрафа.

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