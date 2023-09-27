Гатиятулин — о поражении «Трактора»: четвёртый матч на выезде, не хватало свежести

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:4).
«Четвёртый матч на выезде. Было видно, что не хватало свежести. Моменты были, где-то не хватило реализации. Собственные ошибки привели к пропущенным шайбам. Мы не смогли отыграться. У нас непростая выездная серия. Долго входили в игру, но потом разбегались. Больше контролировали шайбу и создавали угрозу воротам. Завершения не хватило.
Пропустили в большинстве? Неправильные решения принимали. Нам нужно каждому концентрироваться и отвечать за свои решения.
Виктор Антипин сегодня забил второй гол в сезоне? Знаем сильные стороны Виктора. Завели его в бригаду большинства, играет правильно. Сработало то, что тренировали. Почему ему в партнёры выбрали именно Альберта Яруллина? Смотрим по физическому состоянию, кто лучше готов. В этом сочетании они проводят уже не первый матч. Выглядят неплохо.
Почему Никита Сошников играет в четвёртом звене? У нас все звенья равны, у каждого есть своя роль. Этой перестановкой мы сбалансировали звенья.
Когда ждать на льду Максима Марушева? Максим начал в полном объёме тренироваться. Завтра проведёт игру за «Челмет». Посмотрим, в каком он состоянии.
На кого повесим гол в большинстве? Ни на кого. Играет команда. Эти моменты надо разобрать, чтобы понимать в будущем, как в них действовать.
Много шайб в матче? Все хотят забить. Хорошая нацеленность на ворота. Реализация моментов», — цитирует Гатиятулина сайт «Трактора».
- 27 сентября 2023
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