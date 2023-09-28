Гол Павла Минтюкова помог «Анахайму» победить «Сан-Хосе Шаркс» в предсезонном матче

Сегодня, 28 сентября, в рамках предсезонного матча «Анахайм Дакс» обыграл на своей площадке «Сан-Хосе Шаркс». Встреча в арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

За «Ахахайм» забитыми шайбами отметились российский защитник Павел Минтюков, а также Чейз Де Лео, Бретт Лисон и Брок Макгинн.

В составе «Шаркс» забили Джастин Бейли с передачи Данила Гущина и Натан Тодд. На счету Никиты Охотюка предголевая передача.

Предыдущий матч между этими командами завершился также со счётом 4:2 в пользу «Анахайма».

Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первый игровой день состоятся три матча. Первая встреча пройдёт между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». Затем состоится игра между «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». И завершит первый игровой день матч между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен».

Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 пройдут в ночь с 18 на 19 апреля 2024 года.